İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Böyle bir ortamda Sivas'tan yola çıkıyoruz.

Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir. Bir her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Cumhuriyet'in değerleriyle oynanamaz.

Prangaları kırıp maviliklere yelken açacağız.





Türkiye'yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Milletimizle gönül köprüsünü kuracağız.

Gelecekten kaygı duyanları Memleket Hareketi'ne davet ediyorum. Atatürk'ü kabul etmeyenleri hakeretimizde istemiyoruz.

92 parti var kimse finansörlerini sormuyor ama bize soruyorlar. Bir tane kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. Sadece otobüs kiraladık, finansörümüz yok. Bize milyon dolarlar lazım değil, bize yürek lazım, cesaret lazım.



TEK ADAM PARTİSİ

Türkiye'nin yeni bir tek adam partisine, tek adam hareketine ihtiyacı yoktur. Ortak akılla, ortak iyiyi bulacak bir oluşuma ihtiyacı vardır.