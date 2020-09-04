Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.09.2020 10:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2020 10:54
    ABONE OL

    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Kongresi paylaşımı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.




    Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, ""Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!" Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında" ifadelerine yer verdi.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri