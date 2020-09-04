Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.
"Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!"— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 4, 2020
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında pic.twitter.com/vIbj06dIe6
Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, ""Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!" Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında" ifadelerine yer verdi.