Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı; Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman tutuklanmasını talep etti.

SAVCI: BELEDİYE BAŞKANI AÇIĞA ALINDI

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı mütaalasında; 2014 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra Yalova Belediye Başkanlığı'na seçilen sanık Vefa Salman'ın (İçişleri Bakanlığı) tarafından açığa alındığını ve 27 Şubat 2020 tarihine kadar görevini sürdürdüğüne dikkat çekti.





20 MİLYON 739 BİN 664 TL PARANIN ZİMMETE GEÇİRİLDİĞİ DÖNEMDE BELEDİYE BAŞKANI..

Savcı; Vefa Salman'ın, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tüm işlemleri gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğu, 2014-2020 yılları arasında sahte muhasebe fişi ve gönderme emri tanzim edilip, sahte belgelere istinaden toplam 20 milyon 739 bin 664 TL paranın zimmete geçirildiği dönemde belediye başkanı olduğuna ifade etti.

"DEVLETİN YALOVA HALKINA HİZMET İÇİN GÖNDERDİĞİ PARANIN KAYIP VE KÖTÜYE KULLANIMININ ÖNLENMESİNDE BİRİNCİ DERECE SORUMLU"

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı mütaalasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanık Vefa Salman'ın ödemelerden ve zimmet olayından haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olması, devletin Yalova halkına hizmet için gönderdiği paranın etkili ve ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamakta, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinde mali kontrol ve yönetim sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden birinci derece sorumludur.. 5018 sayılı yasanın 11. Maddesindeki düzenlemesi su götürülmez gerçektir."

"ZİMMET SUÇUNUN İŞLENMESİNE KASTEN GÖZ YUMDUĞUNA İLŞİKİN KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNUYOR"

"Sanık Vefa Salman'ın zimmet suçunun müşterek faili olduğu, yani zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumduğu hususunda kuvvetli suç şüphesi olduğunu gösteren, bilirkişi raporu, dijital materyaller, kamera görüntüleri, HTS raporları, mülkiye müfettişlerinin raporları, sanık beyanları gibi olgular, suçun vasıf ve mahiyeti, cezanın yasadaki üst haddi, zimmetine geçirildiği iddia edilen miktar, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında müşteki olan dosyamız sanığı aynı zamanda bir kısım bazı olaylara tanık olan Armağan Şahin Işıktutan'ın tehdit edilmesi olayında olduğu gibi tanıklar üzerinde baskı kurma ve yargılamanın ilerleyen aşamalarında kaçma ihtimali dikkate alındığında sanık Vefa Salman'ın tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütaala olunur.."





VEFA SALMAN'IN 'ZİMMET' SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman sanık olarak yargılanıyor. İddianamede; Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği, Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.



SALMAN'IN 5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

İddianamede; 2014-2020 yılları arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı bildirildi. İddianamede; Vefa Salman'ın, zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalandırılması istendi.



34 SANIK YARGILANIYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor. Halit Güleç de, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.



YALOVA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN 14 KİŞİ YARGILANIYOR

Soruşturma kapsamında Yalova Belediyesi'nde çalışan 14 kişi sanık olarak yargılanıyor. Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklu bulunuyor.



KENAN KIRAN/SABAH