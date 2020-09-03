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    • 03.09.2020 11:04
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    'li 'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! İki isim daha gözaltında

    yönetimindeki 'li 'nin kasasından toplam 30 milyon lira kaçırılarak yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in ağabeyi F.G. ve teyzesinin oğlu C.S. gözaltına alındı.

    CHP'li belediyedeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme

    'li 'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" soruşturmasında iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in ağabeyi F.G. ve teyzesinin oğlu C.S.'nun önceki gece gözaltına alındığı bildirildi.

    Söz konusu kişilerin soruşturma kapsamında tanık olan kişilere baskı yaptıkları iddia ediliyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

    Yalova Belediye Başkanı ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

    İddianamede; Yalova Belediyesi'nden 2014-2020 yılları arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekiliyor.

    Kenan Kıran/Sabah

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    Haberler Güncel CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! İki isim daha gözaltında
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