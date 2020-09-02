'BEKİR'İN HAKEDİŞİNİ ALDIKTAN SONRA KALAN PARAYI GÜLEÇ'E GÖTÜRÜRDÜM'

Bekir Bilgi'yi telefonuna 'Gürkan11' adıyla kaydettiğini belirten Elgin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şaka olsun diye kaydetmiştim öyle. Bekir Bilgi'den talimat doğrultusunda ödeme yapmak için yeni isimler isterdim. WhatsApp konuşmaları bundan ibaret. Bu farklı isimlere para yatırmayı da Halit Güleç isterdi. Bekir Bilgi içinden biraz para alır, gerisini ben Halit'e götürürdüm. Paraya bakmazdım bile, saymazdım. Parayı ya Halit'in şoförüne ya da sekreterine verirdim. Tanıkların hepsini tanımıyorum. Bekir Bilgi ve yanındaki birkaç kişiyi daha tanıyorum. Sadece Bekir Bilgi ile irtibat kurardım. Halit Güleç belediyenin hesabında günlük toplanan paraları anında kullanırdı. Hesaplar hacizli olduğu için paralar el konulmasın diye paraları hemen hesaplara aktarırdı. Belediyede ödemeler borçuların sırasına göre değil, Halit'in dediğine göre yapılırdı. Tutukluluk sürem göz önünde bulundurularak, beraatimi talep ediyorum."



'REŞAT'A İNANARAK HATA YAPTIM'

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen paraların aktarıldığı müteahhit Bekir Bilgi, "Bu işleri başımıza Reşat açtı, farklı kişilerin parasını farklı kişilere aktardı. Belediyeden ihale alıyorum. Reşat'a inanarak hata yaptım. Reşat'ın zorlamasıyla farklı isimler adına yatan paralardan hakkım haricindeki hiçbir şeyi almadım. Kişileri mağdur ettiğim için özür diliyorum. Belediye çalışanları Reşat'ın nasıl güvenilir imaj verdiğini bilir. Vefa Salman ile çok sık görüşmüşlüğüm yoktur. 2019 Mayıs ayından sonra Halit Güleç ile hiç konuşmadım. Halit Güleç ile olan mesajlarım 2019 yılı Mayıs ayına aittir. O tarihten itibaren Halit'le hiç irtibat kurmadım" dedi.



'HAKKIM OLMAYAN PARAYA EL SÜRMEDİM'

Belediyeye iş yapıp karşılığında alması gereken parada karmaşa yaratan kişinin Reşat Elgin olduğunu belirten Bilgi, "Benim usulüne uygun alabileceğim parayı ben neden usulsüz alayım. Bu karmaşayı yaratan Reşat'tır. Ben kendi çektiğim ve arkadaşlarıma yatırılan paradan hakkım olanı aldıktan sonra geri kalan parayı Reşat'a geri veriyordum. Hakkım olmayan paraya el sürmüyordum. Reşat'a teslim ediyordum" diye konuştu.



'KİRAMI ÖDEYEMEYECEK HALE GELDİM'

Reşat Elgin'in tahsilat yaptıkları sırada kendisini yanılttığını söyleyen Bekir Bilgi şunları söyledi;



"Kiramı, kredi kartımı ödeyemeyecek hala geldim. Yaptığım işlerde de kar oranım çok azdı. Ödemeleri belediyeden tahsil etmenin zorluğunu kimse tahmin edemez. 30 bin TL için Halit Güleç'e yalvardığım telefon kayıtlarında mevcuttur. Reşat bana, icra dosyalarına ve avukatlarına ona verdiğim parayı yatırdığını söylüyordu. Reşat'ın banka işlemlerinden paraları kime yatırdığını görebilirsiniz. Benim aldığım hak ediş paraları tarih tarih bellidir. Bana yapılan ödemeleri hem not defterime hem de bilgisayarıma kaydettim. Belediyede alacağım var, para çıkarıldığı zaman Reşat bana avukatlık işlemlerine aktarıldığını, bunu da belediye hesaplarına bloke gelmemesi için yaptığını söylüyordu. Benim daha alacağım vardı ama resmi olarak alacağım gözükmüyor. 7 yılda belediyeye 23 milyon 515 bin TL fatura kesmişim. 400 bin TL alacağım kalmıştı. Alacağım olmasına rağmen bu paraları iade etmemin sebebi Reşat'ın beni kandırmasıdır."



'HALİT GÜLEÇ HER AKŞAM SALMAN'A AÇIKLAMA YAPARDI'

Her gün mali konularda Halit Güleç'in Vefa Salman'a bilgi verdiğini belirten Bilgi, "Halit Güleç her akşam ajandasını alıp Vefa Salman'ın odasına gider, günlük açıklama yapardı. Bence burada bu para konularını anlatıyordu ama bu sadece tahmin, bunu kanıtlayamam. Bana soracak olursanız, benden geri alınan paraların yüzde 70'i Reşatta yüzde 30'u ise Halit Güleç'te ya da belediyenin kirli işlerine harcanıyordu" dedi.



'VERİLEN EMİRLERİ YERİNE GETİRDİM'

Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri olan tutuklu sanık Bahar Taşkömür, mahkemede yaptığı savunmada, "Suçlamaları kabul etmiyorum. 2008 yılında belediyeye zabıta memuru olarak göreve başladım. Daha sonra başkan yardımcılığı sekreterliğine geçtim. Ben Halit Güleç'in toplantıları düzenler, notlarını tutar, telefonlarını bağlar, istediği evrakları düzenlerdim. İşim gereği verilen emirleri yerine getirirdim. Verilen görev ve emirlerin usulsüz olduğundan haberim olsaydı, hiçbir şey yapmazdım. Devletime ihanet etmedim. Halit Güleç'in talimatlarını yerine getirdim. Ödemelerin nasıl, ne zaman, kime yapıldığını sorgulamak benim görevim değildir. Üstümün bana verdiği görevi sorgulamam saygısızlık olurdu" dedi.



'ZARFIN İÇİNDE NE OLDUĞUNA BAKMADIM'

Reşat Elgin'den elden para almadığı iddia eden Taşkömür, "Bana zarf verildiğinde o zarfı Halit Güleç'e verirdim ama içinde ne var ne yok diye bakmazdım. Zarfı doğruca Halit Güleç'e veriyordum. Zarfın içinde para olup olmadığını bilmiyordum. Herhangi birinin usulsüzlük yapacağını düşünmedim. Bu yüzden sorgulamadım. Halit Güleç, bana 'çantamdan para al şuna ver' dediğinde, ben parayı verirdim. Yardım maksatlı ödemeler yapardı. İş insanı olduğu için reklam ödemeleri falan olurdu. Halit Güleç'in çantasındaki paraları dediği kişilere verirdim. Halit Güleç'e, 'Neden çantanızda para var ve biz bazı kişilere neden para veriyoruz?' diye soramazdım. Ödenen paraların hesabını tutmadım. Halit Güleç'in maddi durumunun iyi olduğunu ve bu çantasındaki paraların da oradan geldiğini düşünüyordum. Çantadaki paraları hiç saymadım" diye konuştu.



'HALİT GÜLEÇ ÖDEMELERİ KAĞIDA YAZDIĞI NOTLARLA İLETİRDİ'

Hali Güleç'in yanına sürekli ödemelerle ilgili kişilerin geldiğini belirten Taşkömür, "Halit Güleç, gün içinde ödeme isteyenleri not alırdı. Bu notları Reşat Elgin'e verirdi. Reşat da kağıtta yazılı olan ödemeleri yapardı ve gün sonunda yaptığı ödemeler hakkında Güleç'e bilgi verirdi. Üzerinde Halit Güleç yazılı kağıtlara not alırdı. Reşat Elgin'in olmadığı günler ise Şenay Hanım'a iletirdi. Ancak notları genelde Reşat'a gönderirdi. Halit Güleç'in işleri çok yoğundu ama ödemeleri sürekli takip ederdi. Reşat, Halit yokken ödeme listesini bana verirdi" dedi.





'USULSÜZ PARA ALSAYDIM KREDİ ÇEKER MİYDİM'

Bekir Bilgi'yi Halit Güleç'in yanına geldiği zamanlardan tanıdığını belirten Taşkömür, "Bekir Bilgi'yi eskiden sık görürdüm ama son 1,5 yıldır Bekir Bilgi ile Halit Güleç'in görüştüğünü görmedim. Dosyadaki belediye personeli hariç ismi olan kişileri tanımıyorum. Belediyeden 6 bin 500 TL maaş alıyordum, ek bir ödeme almıyordum. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. 3,5 yaşında kızım var. Geçmiş zamanda 2 kredi çektim. Zimmete bulaşsaydım kredi çeker miydim? Bilerek ya da isteyerek, doğrudan veya dolaylı yoldan usulsüzlüğe yardım etmedim. Halit Güleç'in sekreteri olduğum için sadece onunla iletişim halindeydim" diye konuştu.