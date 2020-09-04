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    • 04.09.2020 16:49
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    : : Dini değerleri aşağılayan kullanıcısı gözaltına alındı

    haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü () da dini değerleri aşağıladığı belirlenen E.M.'nin, 'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edildiğini duyurdu.

    EGM açıkladı: Alçak paylaşımın sahibi gözaltında

    'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından platformları üzerinde sanal devriyeler yapıldığı, devriye faaliyetleri sırasında; dini değerleri alenen aşağıladığı belirlenen '@tcbelensay' rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu değerlendirilen E.M.'nin dün ikamet ettiği 'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.



    Açıklamada "E.M. alınan ifadesinde hesabı kendisinin açtığını sonrasında açık kimlik bilgilerini bilmediği Y.B. isimli şahsa kullanması için verdiğini beyan etmiş daha sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı ile salıverilmiştir. Yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.M. için tekrar gözaltı ve şahsa ait dijital materyallerine el koyulması talimatı verilmiş, şahıs gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: EGM: Dini değerleri aşağılayan sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı
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