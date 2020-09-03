Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16 kokpitinde! Yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı

Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar ve komutanlar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta burada yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz." diye konuştu.