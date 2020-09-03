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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16 kokpitinde! Yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Akar, bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı görevlerden dolayı personeli kutlayarak yeni uçuş yıllının da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

03.09.2020 09:33 - Son Güncelleme: 03.09.2020 09:43
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16 kokpitinde! Yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı'nın açılışını dün özel bir uçuşla yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16 kokpitinde! Yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı

Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. "Ceylan" olarak bilinen Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar daha sonra uçuş brifingi aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16 kokpitinde! Yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı

Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçüakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile teçhizat odasına gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16 kokpitinde! Yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı

Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar ve komutanlar önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16 kokpitinde! Yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı

Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar ve komutanlar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta burada yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz." diye konuştu.

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