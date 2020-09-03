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    • 03.09.2020 16:55
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    Son dakika: ve komuta kademesi Valiliğini ziyaret etti

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi Valiliğini ziyaret etti.

    Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Isparta'da

    , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 'deki temaslarının ardından 'ya geldi.

    Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda Vali Ömer Seymenoğlu, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, buradan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına geçti.

    Buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar ve komuta kademesi, Isparta Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, Vali Seymenoğlu ile görüştü.

    Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve da katıldı.

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