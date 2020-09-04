Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de Türkiye'yi 41 bin metrekarelik bir alanın dışına çıkarmama gayreti geçtiğimiz yıl Kasım ayında Libya ile yapılan tarihi anlaşma ile bozulmuştu.
Türkiye, denizden komşusu Libya ile 27 Kasım 2019' da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı imzaladı.
189 BİN KM ALANI KAPSIYOR
Türkiye ile Libya'nın Akdeniz'de güç birliği yaptığı bu anlaşma ile Akdeniz'in batısındaki meşru sınırlar da ilân edilerek karar Birleşmiş Milletler'e bildirildi. Anlaşma metnine göre, Libya ile Türkiye arasında 18.6 millik (29.9 km) bir sınır çizgisiyle kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırları belirlendi.
7 ALAN İÇİN ARAMA BAŞVURUSU
Tarihi anlaşmanın ardından beklenen adım ise 30 Mayıs 2020'de geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de 12 millik Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol arama ruhsat alanı için ilave, beş alan için de yeni ruhsat başvurusu yaptı.
BAŞVURU ALANLARI
Yapılan başvurular kapsamında Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Akdeniz'de Türk Karasuları dışında AR/TPO/KD/O20,O21,P20,P21,AR/TPO/KD/R20,R21,S20,S21,R18,R19,S18,S19,S16,S17,T18,T19,U18,U19,T16,T17,U16,U17, T16,T17,U16,U17, V18,V19 no'lu paftalarda arama yapmak için 7 adet ruhsat talebinde bulundu.
HARİTA PAYLAŞILDI
Bu gelişme üzerine Dışişleri Bakanlığı da haziran ayının başında Türkiye'nin, BM'ye bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, TPAO'nun sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaşarak, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdüreceğinin mesajını verdi.
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes'in Twitter hesabından paylaştığı harita.
90 GÜNLÜK SÜRE DOLDU
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG),TPAO'nun başvurusunu onaylaması için 90 günlük askı süresi bulunuyordu. 30 Mayıs'ta yapılan başvuru sonrası söz konusu 90 günlük süre ise 1 Eylül itibariyle doldu. MAPEG'in önümüzdeki günlerde başvuru yapılan 7 saha için TPAO'ya ruhsat vermesi bekleniyor.
PETROL ARANMAYA BAŞLANACAK
Çıkacak arama ruhsatları sonrasında Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de özellikle son zamanlarda geliştirmiş olduğu petrol arama ve sondaj çalışmalarına yönelik kabiliyetlerini Libya'da sınırları çizilmiş bölgeye de taşıyacak. Libya ile yapılan anlaşma kapsamında Girit ile Kıbrıs arasında kalan bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama çalışması başlayacak.
İHTİYACIMIZIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYABİLİR
Küresel petrol üretiminin yüzde 3'ünü gerçekleştiren Libya Afrika kıtasındaki en büyük petrol rezervine sahip ülke durumunda. Libya her sene bu rezervin binde dördünü çıkarıyor. Libya'da 180 milyon doları aşan yatırımı bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol arama çalışmalarına başlamasının 2000'li yılların başına denk geliyor.
Uzmanlar Libya ile yapılan ekonomik münhasır bölge anlaşması kapsamında arama yapılacak bölgeden Türkiye'nin ihtiyacı olan petrolün büyük bir bölümünün çıkarılabileceğine vurgu yapıyor.
8 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin 2010 yılında yayımladığı rapora göre, Doğu Akdeniz'de kıyı şeritleri petrol ve doğal gaz yatakları açısından paha biçilemez değerde. Yapılan araştırmalara göre; Kıbrıs Adası çevresinde 8 milyar varillik petrol rezervi, Girit Adası'nın güneydoğu ve Kıbrıs Adası etrafında 3,5 trilyon metreküplük doğal gaz tespit edildi.
TARİHİN EN BÜYÜK KEŞFİ
Son yıllarda peş peşe satın alınan arama ve sondaj gemileriyle denizler karış karış aranıyor. Onca emek ve çabanın ilk sonucu ise geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Fatih sondaj gemisi yapılan 9'uncu sondajda Karadeniz'de Zonguldak açıklarında Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervine ulaştı. 320 milyar metreküplük rezervin 2023 yılına kadar karaya çıkarılıp kullanıma sunulması bekleniyor.
YENİ MÜJDELER GELEBİLİR
Yeni Şafak'ın haberine göre, Sakarya Havzası olarak adlandırılan bölgeyi yorumlayan uzmanlar, sismik araştırma sonuçlarının son derece olumlu olduğunu ve benzer katmanlar tespit edildiğini, 2100 metre derinlikten bin metre daha da derine inileceğini ve 3000 metreden fazla bir derinlikte sondajın devam edeceğini, dolayısıyla aynı yerden yakında başka müjdelerin de gelebileceğini vurguluyor.