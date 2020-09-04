Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de Türkiye'yi 41 bin metrekarelik bir alanın dışına çıkarmama gayreti geçtiğimiz yıl Kasım ayında Libya ile yapılan tarihi anlaşma ile bozulmuştu.



Türkiye, denizden komşusu Libya ile 27 Kasım 2019' da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı imzaladı.



189 BİN KM ALANI KAPSIYOR

Türkiye ile Libya'nın Akdeniz'de güç birliği yaptığı bu anlaşma ile Akdeniz'in batısındaki meşru sınırlar da ilân edilerek karar Birleşmiş Milletler'e bildirildi. Anlaşma metnine göre, Libya ile Türkiye arasında 18.6 millik (29.9 km) bir sınır çizgisiyle kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırları belirlendi.