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    • 04.09.2020 09:42
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    ine 3 milyon 181 bin lira geçiren 5 kamu görevlisi gözaltına alındı

    'da, görevli 5 kişi ile bir sivil lerine 3 milyon 181 bin 657 lira geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

    Zimmetine 3 milyon 181 bin lira geçirdiler!
    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, görevli kurum mutemedinin maaş ve çeşitli masrafları bahanesiyle Tarım ve fazladan para talebinde bulunduğu, gelen paraları kendisinin de içinde bulunduğu 1 sivil 4 personel ile birlikte hesaplarına yatırdığı iddiası üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

    Yapılan takipte, zanlıların suçunu işleyerek banka hesaplarına 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lira aktardığı tespit edildi. Bunun üzerine şafak vakti 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2'si kadın 6 zanlı gözaltına alındı.

    Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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