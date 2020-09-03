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    • 03.09.2020 15:19
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    ’nda nefes kesen operasyon! Bizans ve Roma dönemine ait ler ele geçirildi

    ’nda bagaj teslim noktasında durdurulan uyruklu şahsın cüzdanında yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen; 11 adet altın , 1 adet gümüş sikke, 1 adet bronz sikke ele geçirildi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

    İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen tarihi eser operasyonu!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, yurt dışına altın sikke kaçırma teşebbüsünde bulunacağı yönünde bilgi edinilen İngiltere uyruklu A.I.F. isimli şahıs takibe alınmasının devamında 30 Eylül günü İstanbul Havalimanı bagaj teslim noktasında durduruldu.

    Şahsın çantasının içerisindeki cüzdanında yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen; 11 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke, 1 adet bronz sikke ele geçirildi.

    Konu ile ilgili yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sabah/ Sema Alim Dalgıç
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