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    Son dakika: elebaşı ’in kardeşi ’in cezası onandı

    Son dakika haberi... ’nün firari elebaşı ’in kardeşi ’e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen hapis cezası Yargıtay’dan onandı. Kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olduğu, delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemlerin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

    Kutbettin Gülen’in cezası onandı

    şirketleri arasındaki 'e bağlı 'in Gaziemir ilçesindeki Çağlayan Matbaası'nda çalışıyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, 2 Ekim 2016'da İzmir'de gözaltına alındı. İzmir 14. 'nde yargılanan Kutbettin Gülen, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kutbettin Gülen'in avukatları kararı temyiz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Gülen'in avukatları kararı bu kez Yargıtay'a taşıdı. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanığa verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasına hükmetti. Kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olduğu, delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemlerin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi Kutbettin Gülen’in cezası onandı
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