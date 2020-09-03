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    • 03.09.2020 10:03
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    Son dakika: 'da evlat nöbeti tutan bir aileye daha güzel haber

    Son dakika haberine göre, ’ın, ’liler tarafından dağa kaçırılmaya çalışılan oğlu için başlattığı evlat nöbeti, çığ gibi büyüdü. Bir ailenin daha evlat hasretinin sona erdiği bildirildi. 20 Eylül 2019 tarihinden günümüze kadar HDP il binasında evlat nöbeti tutan baba Fahrettin Akkuş oğlu Erkan için eyleme katılmıştı. Akkuş'un mücadelesi sonuç verdi ve oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğluna kavuşacak olan Fahrettin Akkuş, "Çok mutluyum, hep üzüldüm. Bir senedir burada mücadele ettik, mücadelemiz boşuna gitmedi. Allah büyüktür. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum, onlar olmasa biz burada bekleyemezdik." dedi.


    'da annelerin ve babaların bekleyişi devam ederken evlat nöbetindeki bir aileye daha güzel haber geldi. Yürekli annelerden birinin daha evlat hasreti bitecek. Bugün bir aile daha evladına kavuşacak.

    Bugün evladına kavuşacak baba Fahrettin Akkuş, 20 Eylül tarihinde il binası önüne gelip oğlu Erkan için eyleme katılmıştı. Mücadele sonuç verdi ve oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu.


    AĞLAMAKTAN KENDİMİ TUTAMADIM
    Baba Akkuş, "Çok mutluyuz. 5 senedir hep ağladım hep üzüldüm. 1 senedir mücadele ettim mücadelemiz boşuna gitmedi. Ağlamadan kendimi tutamıyorum. İnşallah hepsi gelsinler. 4 gün önce benim rüyama geldi dedi baba yoldayım geliyorum. Dün bana telefon geldi Emniyet tarafından senin çocuk teslim oldu diye. Ben telefonda ağlamaktan kendimi tutamadım." dedi.

    YENİDEN DÜNYAYA GELMİŞ GİBİ OLDUM
    Anne Akkuş ise, "Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Bir tane oğlum vardı onun yeri bugün doldu. Yeni bugün dünyaya geldi. Haberi duyunca inanamadım. Hasta yatağımdan kalktım geldi. Allah devletimizden razı olsun. Benim gibi annelerin inşallah Rabbim gözyaşlarını dindirsin." ifadelerini kullandı.


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