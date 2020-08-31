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    • 31.08.2020 13:03
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    Terör örgütü elebaşı ’den ‘oruç bozun, içki için’ emri!

    Darbeci hainler her geçen gün ihanetlerine bir yenisini ekliyor. ’nün elebaşı ’in, örgüt mensuplarına dini emirler vererek İslam’ı kendi kafasına göre kurallandırması bir ifadeye yansıdı. Skandal ifadede, dinen yasak olan ancak örgüt elebaşının sözde âleminde Peygamberimiz ile görüşerek aldığı ‘ruhsat’ denilen izinlerle mensupları talimatlandırdığı anlaşıldı. İfadede, Ramazan ayında oruç tutulsa dahi ikram gelirse ‘bozun’ ve ‘içki için’ emri ağızları açık bıraktı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Gülen’den ‘oruç bozun, içki için’ emri!

    'nün elebaşı 'in sözde dini emirleri kendi kafasına göre kaldırarak mensuplarına emir verdiği bir ifadeye yansıdı.

    Bir örgüt mensubunu etkin pişmanlıkta verdiği ifadesinde 'ruhsat' adını verdikleri 'izinlerin' olduğunu, bu izinleri Fetullah Gülen'in güya Peygamber Efendimiz ile görüşerek aldığını kaydetmesi şoke etti.

    "İÇKİ İÇİN"
    İfadede şu satırlar kan dondurdu: "Bunların 'ruhsat' adını verdikleri 'izinleri' vardı. İzin dediğim şey normal şartlarda yapılması hoş görülmeyen ancak Fetullah Gülen'in tüm bu ruhsatları aleminde Peygamber Efendimiz ile görüşerek aldıkları durumlardı. Örneğin normalde içki içmek haramdır. Ancak büyük abilere gerekirse içki içmeleri söylenmiş. Bana söyleyen olmadı.

    "ORUÇ DA TUTSANIZ BOZACAKSINIZ"
    Ramazan'da oruç tutacaksınız ancak oruç da olsanız elinizde su şişesi ile gezeceksiniz ve eğer ki Ramazan'da bir meslek büyüğü size bir şey ikram edecek olursa orucunuzu bozup onu içeceksiniz, ancak sonrasında orucunuza devam edeceksiz…"

    SORGULANMADAN UYGULANIYOR
    Bu kapsamda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Allah'ın yasaklarını istediği gibi kaldırdığı ve bu durumun örgüt mensuplarınca normal karşılandığı görüldü. Ayrıca emirlerin sorgulanmadan uygulanması da dikkat çekti.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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