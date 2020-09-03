İDDİANAMEDE FETÖ ANLATILDI

İddianamede, FETÖ'nün siyasi, ekonomik ve toplumsal yeni bir yapı kurma düşüncesine sahip örgüt lideri Fetullah Gülen'den aldığı emirler doğrultusunda hareket eden; öncelikle güç kaynaklarına sahip olmayı amaçlayıp güçlü olmak ve yeni bir düzen oluşturmak için şeffaflık yerine büyük bir gizlilik içerisinde olmayı hedefleyen bir örgüt olduğu belirtildi. Bir yandan da kendi üyesi olmayanları düşman olarak benimseyip üyelerini motive eden; "Altın Nesil" ismini verdiği kişilerle sistemle çatışmak yerine sistemin sahibi olma amacıyla devlete sızan; bu kadroların oluşturduğu imkanlarla devlet içerisinde belirli bir kuvvet elde ettikten sonra hasımlarını çeşitli imkanlarla hukuk dışı yöntemlerle saf dışı bırakan bir yapı olduğu kaydedildi. Böylece devlet yapısının bileşenlerini kısım kısım kontrol altında tutmayı ve sistemi ele geçirmeyi planlayıp elde ettiği kamu otoritesini de kullanmak suretiyle toplumsal dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefleyen, casusluk faaliyetlerini de kullanan bir terör örgütü olduğu anlatıldı.

Savcılıkça, örgütün bütünlüğü üzerinde tek hâkim Fetullah Gülen olup örgüt içerisinde kainat imamı olarak kabul edildiği, kainat imamı inancı bulunan ve yedi katlı piramidal yapıya sahip olan FETÖ'de örgüt içi sistemde koşulsuz itaat ve teslimiyet halinin katı bir kural olarak belirlendiği belirtildi. İddianamede, FETÖ'nün amaçları da tek tek anlatıldı.



KONUŞMASI VE SAVUNMASI ÇELİŞTİ

İddianamede, oğlu 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü sonucunda ilk derece mahkemesi tarafından 'Anayasal Düzeni Değiştirmeye Teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası almış olan Melek Çetinkaya'nın örgüt üyeleri ve örgüt liderine yönelik tertemiz insanlar olduklarını düşündüğünü, bu insanların terörist olabileceğini düşünmediğini ifade ettiği, savunma içeriğinde ifadelerini aslında komşusu olarak tanıdıklarına yönelik söylediğini, cemaat olarak adlandırdığı yapının içerisindekilerin tamamını ifade etmediğini belirtmiş ise de savunma içeriğinin konuşmanın bütünlüğüyle çeliştiği belirtildi.