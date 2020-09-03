Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) son durum tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara açıklanıyor. Geçtiğimiz günden itibaren Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılmaya başlandı. Dün açıklanan tabloya göre, dün 107 bin 927 test yapıldı, 1596 kişide Kovid-19 tespit edildi. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 3 Eylül koronavirüs iyileşen ve ölüm son durum tablosu

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 1 Eylül vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.