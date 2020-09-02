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    • 02.09.2020 18:59
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    Son dakika: 'ndan Gazetesi'nin '' haberine yalanlama! "Hayal mahsulüdür"

    Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Hükümet Sözcüsü’nün, Alman gazetesi ’te Türkiye hakkında yayınlanan bir yalan haberi baz alarak kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi. Aksoy açıklamasında, "Die Welt gazetesinde konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunanistan Hükümet Sözcüsü’nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. " ifadelerine yer verdi.

    Dışişleri'nden Die Welt'e yalanlama!

    Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Hükümet Sözcüsü'nün, Alman gazetesi 'te Türkiye hakkında yayınlanan bir yalan haberi baz alarak kullandığı ifadelerie sert tepki gösterdi.

    Aksoy açıklamasında, "Yunan makamları asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" dedi.

    'un açıklaması şu şekilde:
    "Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz'de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir"

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Die Welt Gazetesi'nin 'Doğu Akdeniz' haberine yalanlama! "Hayal mahsulüdür"
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