Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Hükümet Sözcüsü'nün, Alman gazetesi Die Welt'te Türkiye hakkında yayınlanan bir yalan haberi baz alarak kullandığı ifadelerie sert tepki gösterdi.

Aksoy açıklamasında, "Yunan makamları asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklaması şu şekilde:

"Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz'de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir"