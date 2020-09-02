Yunanistan'ın F-16 savaş uçakları ile gerçekleştirdiği provokasyonun ardından Meis adasına asker konuşlandırması Doğu Akdeniz'deki askeri gerilime yeni bir boyut kazandırdı. Son birkaç aya kadar enerji rekabeti ve hidrokarbon aramaları ile gündeme gelen Doğu Akdeniz her geçen gün güvenlik sorunu haline geliyor. Bölgede Türkiye'ye yöneltilen askeri tehditleri değerlendiren uzmanlar, "Bu tehditler S-400'lerin satın alınmasının ne kadar doğru ve zamanlı bir karar olduğunu gösteriyor. S-400'lerin kurulumu ve aktivasyonu kısaca Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir. Bu bir savaş durumunda Türkiye'yi büyük avantaj sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU "GEREKSİZ" DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Eylül 2019'da Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıkmaya çalıştıkları S-400 alımına ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ''S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan'la mı kavga edeceğiz'' sözleriyle dış politikadan bihaber olduğunu gözler önüne sermişti.