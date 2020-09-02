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    • 02.09.2020 17:28
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    'de yükselen tansiyon sonrası 'nun "'lere ne gerek vardı?" sözleri yeniden gündemde

    'de tansiyon her geçen gün artıyor. dik duruşundan taviz vermezken, 'ın provokasyonları 'leri kritik hale getirdi. Yaşanan askeri hareketlilik sonrası 'nun geçen yıl sarf ettiği ‘’S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? mı, mı bize saldıracak? mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan’la mı kavga edeceğiz’’ sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

    Kılıçdaroğlu'nun S-400'lere ne gerek vardı? sözleri yeniden gündemde

    'ın F-16 savaş uçakları ile gerçekleştirdiği provokasyonun ardından Meis adasına asker konuşlandırması 'deki askeri gerilime yeni bir boyut kazandırdı. Son birkaç aya kadar enerji rekabeti ve hidrokarbon aramaları ile gündeme gelen Doğu Akdeniz her geçen gün güvenlik sorunu haline geliyor. Bölgede 'ye yöneltilen askeri tehditleri değerlendiren uzmanlar, "Bu tehditler S-400'lerin satın alınmasının ne kadar doğru ve zamanlı bir karar olduğunu gösteriyor. S-400'lerin kurulumu ve aktivasyonu kısaca Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir. Bu bir savaş durumunda Türkiye'yi büyük avantaj sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

    KILIÇDAROĞLU "GEREKSİZ" DEMİŞTİ
    CHP lideri Kemal , 3 Eylül 2019'da Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıkmaya çalıştıkları alımına ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ''S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan'la mı kavga edeceğiz'' sözleriyle dış politikadan bihaber olduğunu gözler önüne sermişti.

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