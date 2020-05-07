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    • Ekonomi
    • 08.05.2020 00:53
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    • 08.05.2020 01:05
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    sözcüsü kendi ülkesini bıraktı Türk ekonomisine çamur atıyor!

    Her fırsatta ’nün sözcülüğünü yapan, propagandası haberleri manşetine taşıyan, düşmanlığı ve Cumhurbaşkanı karşıtlığı ile bilinen Alman gazetesi bu kez ekonomiyi kötülemek için sahne aldı. İşte SABAH'tan Dilek Güngör'ün haberinin detayları...

    FETÖ sözcüsü Welt Türk ekonomisine çamur atıyor!

    Her fırsatta 'nün sözcülüğünü yapan, propagandası haberleri manşetine taşıyan, düşmanlığı ve Cumhurbaşkanı karşıtlığı ile bilinen Alman Welt gazetesi bu kez ekonomiyi kötülemek için sahne aldı.

    ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle finansal kriz döneminden de daha derin bir resesyon riskiyle karşı karşıya kalırken, ülkede yüzde 6.5'lik hatta bazılarına göre yüzde 10'luk küçülme konuşulurken, Welt diline Türk ekonomisini doladı. rezervi kalmadığını hatta ülkenin iflas ettiğine dair yalan haberler yaymaya başladı.

    FETÖ'NÜN AVUKATI
    Alman gazete her fırsatta FETÖ avukatlığı yapmakla tanınıyor. En son ocak ayında Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşı ile röportaj yaparak, Türkiye'yi kötülemişti. Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle bilinen gazete, Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretini provoke etmişti. Almanya'nın FETÖ'cü darbeciler üzerinden Türkiye'ye şantaj yapması gerektiğini belirten gazetenin bir haberinde, "Almanya, Erdoğan'ı durdurmak için ne yapabilir? Başbakan Merkel, darbe girişimi sonrasında tutuklanan tüm Türklere iltica imkânı sunsun" ifadelerine yer verilmişti. Sayfalarını çoğu kez teröristlere açan Axel Springer grubu gazetesi en son 'skandal' bir habere daha imza atarak İçişleri Bakanı 'nun istifa haberini ve yaşanan gelişmeleri hadsiz yorumlarla okuyucularına sunmuştu.

    DİLEK GÜNGÖR / SABAH

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