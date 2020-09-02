ÖRGÜTÜN BELİ KIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, uyguladığı baskı ve zulüm ile Suriyeli sivillerin korkulu rüyası haline gelen ve sınır hattında güvenlik güçlerine saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG'ye, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile büyük güç kaybı yaşattı. TSK'nın düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile Suriye-Türkiye sınırında oluşturmak istediği terör koridoru hayali sona eren ve bünyesindeki birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi ile PKK/YPG'nin beli kırılmış oldu.

KARARLI OPERASYONLAR İLE KATILIMLAR YOK DENECEK DÜZEYE GELDİ

Suriye'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütünün yuvalandığı bir başka ülke olan Irak'a da sık sık operasyonlar düzenlendi. Birbiri ardına düzenlenen başarılı operasyonlar ile terör örgütünün Irak'taki hareket alanı da iyice daraltıldı ve kadrosundaki birçok terörist Suriye'de olduğu gibi etkisiz hale getirildi.

Aynı süreçte Türkiye içerisinde de yapılan operasyonlar ile terör örgütünün sivil ayakları etkisiz hale getirildi. Bu süreçte Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı eylemler, her gün yapılan operasyonlarla kandırılarak, kaçırılan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ile terör örgütünün gerçek yüzü de ortaya çıkmış oldu. Yaşananların ardından Türkiye'den terör örgütüne katılım yok denecek rakamlara geriledi, aynı dönemde Suriye ve İran'dan da katılımların iyice azalması ile bu durum PKK/YPG'de büyük kaosa yol açtı.

TERÖR ÖRGÜTÜ; AİLELER İKNA OLMAYINCA, ÇOCUKLARI KAÇIRMAYA BAŞLADI

Deyrizor ve Haseke kentlerinde binlerce üyesi bulunan aşiretlerin önde gelen isimleri konuyla ilgili olarak DHA'ya açıklamalarda bulundu. İsimlerinin yazılması halinde terör örgütünün hedefi olma endişesi taşıyan aşiret reisleri, militan sayısı azalan terör örgütünün kendi içinde yaşanan çözülme ve taraftarlarının uzaklaşmaya başlaması üzerine kadrolarını genişletmek için çağrılar yaptığını söyledi.

Terör örgütünün yaptığı çağrıların Türkiye'nin yanı sıra Suriye, İran ve yurt dışında da karşılık bulmadığını anlatan aşiret temsilcileri, iyice çıkmaza giren örgütün bunun üzerine Suriye topraklarında işgal ettiği yerleşim alanlarındaki her aileden en az bir kişinin bünyelerine dahil edilmesi kararı aldığına dikkat çekerek, "'Kabul etmeyenlerin cezalandırılacağı' açıklamasına rağmen örgütün bu baskısı da karşılık bulmadı ve kimse örgüte eleman desteği sağlamadı. Terör örgütü, bunun üzerine ikna edemediği ailelerin çocuklarını zorla kaçırmaya başladı. Örgüt, çocuklarının peşine düşenleri infaz ederken, kamplardan kaçmaya çalışan bazı çocukları da acımasızca öldürdü. Terör örgütünün hem çocuklar hem de ailelerine yönelik infaz stratejisi ile birçok kişi ölüm korkusu ile bu durumu çaresiz kabullenmek zorunda kaldı" dedi.