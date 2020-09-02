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    • 02.09.2020 17:00
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    : ndan 'ya Hz. Muhammed'e hakaret içerikli nedeniyle kınama

    haberi... , " dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren leri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

    Türkiye'den çok sert Charlie Hebdo açıklaması

    Sözcüsü Hami Aksoy, Dergisinin peygamberimize yönelik saygısızlık içeren leri yeniden yayımlama kararına tepki gösterdi.

    Aksoy'un açıklaması şöyle:

    "Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz.

    Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı basın, sanat veya ifade özgürlüğü ile gerekçelendirmek mümkün değildir. Başta Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere Fransız makamlarının bu konuyu ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabaları da kabul edilemez.

    Her fırsatta kendilerinin demokrat ve özgürlükçü olmalarıyla övünenlerin İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen bu tür ırkçı ve ayrımcı eylemleri kullanarak, ve Avrupa'daki yeni kuşak faşistlerin ve ırkçıların değirmenine su taşıdıklarını iyi bilmeleri gerekir.

    Kendi ülkesinde barış içinde yaşayan milyonlarca Müslümanı her gün farklı şekilde ötekileştirmeye kalkan bu hastalıklı zihniyet toplumsal uyum, birliktelik ve eşitliğe darbe vurmaktadır. Buna bilinçsiz şekilde sahip çıkanlar ise kendi toplumsal barışlarına zarar verdiklerinin farkında olmalıdır.

    Avrupa'daki dostlarımızı ve siyasileri son günlerde giderek artan ve kutsal değerlerimizi hedef alan bu tür saldırılara karşı net tavır almaya davet ediyoruz."

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Charlie Hebdo'ya Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür nedeniyle kınama
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