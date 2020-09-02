HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu alma! ÖSYM HES kodu alma nasıl yapılır?

SMS ile HES kodu alma! HES kodu nasıl alınır? ÖSYM HES kodu alma nasıl yapılır? Seyahat ve sınav gibi sosyal hayattaki birçok alanda kullanılan HES kodu almak isteyen vatandaşlar bunu kolay yolla yapmak istiyor. SMS ile HES kodu alma yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, HES kodu nasıl alınır?

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

SMS ile HES kodu almak için cep telefonundan HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi gün sayısı olarak yazılmalı ve 2023'e SMS atılmalı.