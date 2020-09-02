HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu alma! ÖSYM HES kodu alma nasıl yapılır?

SMS ile HES kodu alma! HES kodu nasıl alınır? ÖSYM HES kodu alma nasıl yapılır? Seyahat ve sınav gibi sosyal hayattaki birçok alanda kullanılan HES kodu almak isteyen vatandaşlar bunu kolay yolla yapmak istiyor. SMS ile HES kodu alma yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, HES kodu nasıl alınır?
SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?
SMS ile HES kodu almak için cep telefonundan HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi gün sayısı olarak yazılmalı ve 2023'e SMS atılmalı.
Örnek olarak: HES (TC NO) 11122233344
(KİMLİK SERİ NO SON 4 HANE) 1234
(PAYLAŞIM SÜRESİ) 45
HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.
UYGULAMADAN HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.