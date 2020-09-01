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    • 01.09.2020 15:03
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    Son dakika: 'dan a ağır tahrik

    Yaptığı provokatör çizimlerle tanınan sözde mizah, özde Fransız karikatür si peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in tartışmalı karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurdu.

    Charlie Hebdo'dan Müslümanlara alçak saldırı

    Provokatif karikatürleriyle meşhur Fransız , yine İslam'a saldırmaya hazırlanıyor. Pemgamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e yönelik karikatürleri ve sonrasında uğradığı ile 2015 yılında gündeme gelen Fransız mizah si Charlie Hebdo, peygamber efendimizin tartışmalı karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurdu. Derginin çoğunluk sahibi Laurent Sourisseau, "Asla yılmayacağız" ifadelerini kullandı.14 suç yöneltilen davanın yarın 'nın başkenti 'te başlayacağı belirtildi.

    NE OLMUŞTU?

    Charlie Hebdo Ocak 2015 tarihinde peygamber efendimiz Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yayınlamış ve söz konusu karikatürler dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu. Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İslam düşmanı Charlie Hebdo'dan Müslümanlara ağır tahrik
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