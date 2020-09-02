Kahvehaneler, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte açılmıştı. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehanelerde bazı kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Temmuz ayının ortalarında lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerleri için saat kısıtlaması kaldırıldı. Peki, kahvelerde tavla, okey ve kağıt oynamak serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

KAHVELERDE OKEY, TAVLA, KAĞIT NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Konu hakkında herhangi bir son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizin içerisine anlık olarak eklenecektir.