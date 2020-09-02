Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı.

"ŞİDDETLE KINIYOR VE LANETLİYORUM"

Erbaş mesajında, "Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" ifadelerine yer verdi.

Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Fransa'da İslam dinine ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e yönelik hakaret dolu karikatürleri yeniden yayınlama kararı alan Charlie Hebdo dergisinin aldığı bu karar hadsizce ve düşmanca tutumun tekrar ayyuka çıktığının göstergesi olmuştur.

Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte, toplumsal barışa vurulan bir darbedir. Bu karar hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez.

Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.