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'ndeki zimmet skandalında yeni detay! Paralar böyle kaçırılmış!

Zimmet skandalı ile gündemden düşmeyen ’li hakkındaki soruşturma giderek derinleşiyor. Belediyenin parasını zimmete geçirmek için paravan şirketler kullanan vurguncular, 30 milyon lirayı ’te çalışan 5, ’da çalışan 1 kişinin hesapları üzerinden kaçırmış.

  • Güncel
  • 15.03.2020 08:17
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 08:20
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Paralar böyle kaçırılmış!

'nde yaşanan ve Belediye Başkanı 'ın görevden alındığı, Başkan Yardımcısı 'in yanı sıra, muhasebe sorumlusu Reşat Elgin'in de aralarında olduğu 17 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit ; Cumhuriyet Başsavcılığı'na 4 sayfa mektup göndermesinin ardından 2020 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren'e ifade verdi. Bilgi ifadesinde Yalova Belediyesi'nin 30 milyon lirasının 'te çalışan 5, 'da çalışan 1 kişinin hesapları üzerinden kaçırıldığını, söz konusu paraların büyük kısmı Efe Tur'un yazıhanesine bırakıldığını ve Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e verildiğini anlattı.

ÖDEME EMRİNİ BEN ALDIM
Soruşturma kapsamında tutuklanan Bekir Bilgi'nin 11 Mart 2020 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren'e ifade verdiği öğrenildi. Bekir Bilgi ifadesinde; usulsüz şekilde Yalova Belediyesi'nden çıkarılan paraların Fidanlar Market'te çalışan Taner T., Hakan Ç., Emrah G., Engin Ö. ve Beytullah B.'nın hesaplarına yatırıldığını, Efe Tur'da çalışan Sinem Ç.D.'nin adına yazılan ödeme emirlerini de kendisinin aldığını, Sinem Ç.D.'nin aldığı paraları Efe Tur'da bıraktığı açıkladı.

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