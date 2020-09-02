Özellikle son haftalarda koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığı görülüyor. Bu bağlamda 2 Eylül korona tablosu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün güncel koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, koronavirüs ölüm, iyileşen ve vaka sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Eylül vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.