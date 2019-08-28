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  • 28.08.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 12:32

'nin ile kirli ilişkisi bir kez daha deşifre oldu! Çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Beni kandırdılar

Oğlunu 'nın elinden kurtaran ’ın eyleminin yankıları devam ederken örgüt mensuplarının itirafları ile PKK’nın kirli ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. PKK’ya eleman kazandırmak için HDP il ve ilçe binalarının merkez üssü olarak kullanıldığı ortaya çıktı. HDP’nin çocukları dağa kaçırdığı, terör örgütü mensuplarının ifadeleri ve iddianameler ile belgelendi.

HDP il ve ilçe binaları PKK şubesi gibi!

Oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran 'ın eylemi dikkatleri bir kez daha 'nin üzerine çevirdi. HDP'nin, çocukları dağa kaçırma merkezi olarak kullanıldığı, terör örgütü mensuplarının ifadeleri ve hazırlanan iddianamelerde yer aldı. Söz konusu eylemlerle ilgili HDP'li yöneticiler hakkında açılan onlarca dava bulunuyor.

PKK'YA ARACILIK YAPIYOR
Star'ın haberinne göre Dağda iki yıl bulunduktan sonra 'da güvenlik güçlerine teslim olan B.E, eli kanlı terör örgütü PKK'nın, HDP aracılığıyla örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırdığını anlattı. Terörist B.E, ifadesinde şunları söyledi: Dağa, HDP aracılığıyla gittim. HDP'ye gittim, kırsala gitmek istediğimi söyledim. 'Bir numara bırak, seni arayacağız' dediler. Sonra aradılar ve dağa götürdüler. Örgüt yöneticilerinin yanındayken HDP'den gelip giden çok oluyordu, görüşmeler yapılıyordu. HDP'den örgüte katılanlar oluyordu. HDP milletvekilleri geliyordu, HDP eş başkanları geliyordu.

ÇOCUK 'HDP KANDIRDI' DEDİ
'ın ilçesi kırsalında 3 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada silahlarıyla yakalanan suça sürüklenen iki çocuktan M.Ş.O, ifadesinde HDP Esenler binasında bir görevlinin kendisini kandırarak, örgüte katılmasına neden olduğunu belirtti. 'de hazırlanan başka bir iddianamede ise HDP Kırşehir İl Başkanı D.R'nin, PKK'nın dağ kadrosuna katılacak öğrencilerin teröristlere teslim edilmesinde rol aldığı bilgisine yer verildi. Diyarbakır'da ise eski HDP Sil İlçe Başkanı H.B'nin kız çocuklarını kandırarak kırsal alana gönderdiği bilgisi iddianameye girdi.

SON ANDA KURTARILDI
Van'da 3 kız çocuğu dağa götürülmek istenirken Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kurtarıldı, kız çocukları, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi. İkisi lise öğrencisi 3 kız HDP Erciş İlçe Başkanlığı'nda irtibat kurdukları V.A'nın dağa gitme konusunda kendilerini yönlendirdiğini anlattı.

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