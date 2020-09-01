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    • 01.09.2020 22:08
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    'den Sudan'daki barış anlaşması hakkında açıklama: Memnuniyetle karşılandı

    , ile silahlı gruplar arasında barış anlaşması imzalanmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, ", dost ve kardeş Sudan'da istikrarın tesisi yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

    Türkiye, Sudan'daki barış anlaşmasından memnun

    , Sudan ile yapılan anlaşma hakkında bir açıklama yaptı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmaya ilişkin, " ile silahlı gruplar arasında 'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde dün Juba'da parafe edilen anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, Sudan'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde önemli bir adım teşkil eden bu anlaşmanın, ülkede iç barış ve huzur ortamının ihdasına önemli katkı sağlayacağı kaydedilerek, ", dost ve kardeş Sudan'da istikrarın tesisi yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir." denildi.

    Sudan hükümeti, dün ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran ile 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşmasını imzalamıştı.

    Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketleri bünyesinde barındıran ve yıllardır hükümete karşı mücadele eden Sudan Devrimci Cephesi, ülkede rejim değişikliği sonrasında devlete karşı savaşmayı bırakmıştı.

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