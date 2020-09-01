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    • 01.09.2020 13:11
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    'de şimdi de "yenge" torpili! Liyakat sözleri yalan oldu

    31 Mart seçimleri öncesi sürekli olarak "liyakat" vurgusu yapan 'de bir torpil daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturtulan 'nun "yenge" kontenjanından yararlandığı öğrenildi. Şaroğlu'nun CHP Milletvekili 'nun yengesi olduğu ortaya çıktı.

    CHP'de şimdi de yenge torpili

    Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na Ulaş Aydın atanmıştı. Ulaş Aydın'dan boşalan Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğuna ise kısa süre önce Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne getirilen transfer edilmişti.

    VEKİLİN YENGESİ ÇIKTI
    Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu'nun 'nin bilindik torpillerinden yararlandığı ortaya çıktı. Tülay Şaroğlu'nun CHP Milletvekili 'nun kardeşi Erdal Şaroğlu'nun eşi olduğu öğrenildi.

    İZMİR'DEN ÖNCE TUNCELİ'DE
    Tülay Şaroğlu'nun İzmir'e atanmadan önce Tunceli'de bulunan Munzur Üniversitesi'nde çalıştığı, burada Sağlık, Spor Kültür Daire Başkanlığı yaptığı belirlendi.

    Dilek Yaman/Sabah

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