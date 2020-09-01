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    • 01.09.2020 12:55
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    Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Kaybeden olur

    Dışişleri Bakanı , 'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Meis Adası'nda anlaşmalardaki limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden olur" ifadelerini kullanarak Yunanistan'ı net bir şekilde uyardı.

    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Kaybeden Yunanistan olur

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında; "Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız. (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" dedi.

    İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

    KAYBEDEN YUNANİSTAN OLUR
    , bu basına yansıyan den sonra bir nöbet değişiminin olduğunu söyledi. Limiti aşan silahlanma olursa kaybeden Yunanistan olur. Yunanistan AB'nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bundan da Yunanistan zararlı çıkar. Başkalarının kışkırtması ile ya da kullanması ile 'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın.

    Ayrıntılar geliyor...

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