



Avbel'in; Avcılar Belediyesi'nin bölgedeki kentsel dönüşümü hızlandırmak, projelerin doğru, eksiksiz, zamanında ve mülk sahibine en avantajlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için kurulmuş bir iştirak şirketi olduğu ifade ediliyor. Avcılar Belediyesi'nin; meclis üyelerinin bulunduğu şirketi nasıl denetleyeceği merak ediliyor.