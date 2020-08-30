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    'dan alçak provokasyon! Silahlandırılması yasak olan ’na asker konuşlandırdılar...

    ’de askeri ve siyasi gerilim had safhayken ’dan yeni bir provokasyon daha geldi. Fransız haber ajansı , Yunan ordusunun, ’ye 2 km uzaklıkta yer alan ve silahlandırılması yasak olan ’na asker konuşlandırdığını aktardı.

    Yunanistan'dan alçak provokasyon!

    Atina hükümeti, 'deki gerilimi tırmandırıyor. 'nin bölgedeki barışçıl çalışmalarına karşı Atina hükümeti her gün yeni bir tahrik peşinde koşuyor.

    TURİST TAŞIYAN GEMİLERLE ASKER TAŞIDILAR!
    Fransız haber ajansı 'ye göre, , Türkiye'ye 2 km uzaklıkta yer alan 'na asker konuşlandırdı. Yunanistan'ın, turist taşıyan yolcu gemileri ile asker sevkiyatı yaptığı görüntüler, uluslararası AFP ajansı tarafından servis edildi.

    SİLAHLANDIRILMASI YASAK
    Uluslararası hukuka göre ise Meis Adası'nın silahlandırılması yasak.

    Yunanistan'ın söz konusu adımları, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşmaları'nın ihlali anlamına geliyor.

    Yunanistan, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana Akdeniz'deki adaları silahlandırmaya devam ediyor.

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    Haberler Güncel Yunanistan'dan alçak provokasyon! Silahlandırılması yasak olan Meis Adası’na asker konuşlandırdılar...
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