Atina hükümeti, Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'nin bölgedeki barışçıl çalışmalarına karşı Atina hükümeti her gün yeni bir tahrik peşinde koşuyor.

TURİST TAŞIYAN GEMİLERLE ASKER TAŞIDILAR!

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Yunanistan, Türkiye'ye 2 km uzaklıkta yer alan Meis Adası'na asker konuşlandırdı. Yunanistan'ın, turist taşıyan yolcu gemileri ile asker sevkiyatı yaptığı görüntüler, uluslararası AFP ajansı tarafından servis edildi.





SİLAHLANDIRILMASI YASAK

Uluslararası hukuka göre ise Meis Adası'nın silahlandırılması yasak.

Yunanistan'ın söz konusu adımları, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşmaları'nın ihlali anlamına geliyor.

Yunanistan, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana Akdeniz'deki adaları silahlandırmaya devam ediyor.