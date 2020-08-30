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    • 31.08.2020 00:30
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    Başkanı : Rabbim nice zaferleri bu necip millete nasip eylesin

    Başkanı hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda " 300 İHA ile gerçekleştirdiğimiz muhteşem ışık gösterisiyle bambaşka bir heyecan yaşayarak kutladık. Heyecanımıza ortak olan aziz milletimize sonsuz teşekkürler. Rabbim nice zaferleri bu necip millete nasip eylesin." dedi.

    Başkanı hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

    İletişim Başkanı Altun " 300 İHA ile gerçekleştirdiğimiz muhteşem ışık gösterisiyle bambaşka bir heyecan yaşayarak kutladık. Heyecanımıza ortak olan aziz milletimize sonsuz teşekkürler. Rabbim nice zaferleri bu necip millete nasip eylesin." dedi.

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