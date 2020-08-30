Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.



İletişim Başkanı Altun "30 Ağustos Zafer Bayramımızı 300 İHA ile gerçekleştirdiğimiz muhteşem ışık gösterisiyle bambaşka bir heyecan yaşayarak kutladık. Heyecanımıza ortak olan aziz milletimize sonsuz teşekkürler. Rabbim nice zaferleri bu necip millete nasip eylesin." dedi.

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