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İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi.

Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz.

Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz.

Ülkemizin tüm kurumları gibi TSK'yı da içeriden çökertme girişimleri milletimiz tarafından önlendi.

Sınırlarımızda ve sınır ötesinde destan yazan kahramanları selamlıyorum, TSK dünyadaki tüm mağdurların ümidi haline gelmiştir.

Teknolojik üstünlüğümüzü yetişkin insan gücüyle birleştirirsek kimse önümüzde duramaz.

Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir.

Herkes Türkiye'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığını görmüştür.

Türkiye'nin demokrasisine ve çıkarlarına göz dikenler bunun kendine vereceği zararın farkında mı?

Türkiye tarihi boyunca hiçbir zaman saldırgan bir ülke olmamıştır.



HODRİ MEYDAN

Kendimizden daha emin düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz.



Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel olmadığına yürekten inanıyoruz.



"BU ÜLKENİN ÖNÜNDE DURABİLECEK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

"Teknolojik üstünlüğümüzü yetişmiş insan kaynağı ve manevi gücümüzle birleştirdiğimizde bu ülkenin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur"



OK YAYDAN FIRLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ok yaydan fırlamıştır ve yerini bulacaktır" açıklamasında bulundu.



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