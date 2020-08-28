Fetullahçı Terör Örgütü'nün ekran yüzlerinden Erhan Akkuş'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi Erkan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Akkuş savcılıktaki sorgusu ardından 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçu kapsamında tutuklamaya sevk edilmiş, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu sonrası da atılı suç kapsamında tutuklanmıştı.

FETÖ'cü Akkuş'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Erhan Akkuş ifadesinde, "…Bana sorulan tweetler benim tarafımdan atılmıştır. Ancak söz konusu tweetler hiçbir şekilde darbe girişimini bildiğim ya da böyle bir beklenti içerisinde olduğum şeklinde yorumlanamaz. 4 Temmuz 2016 tarihinde yapmış olduğum paylaşımda Ramazan Bayramı'nın yağmura denk gelmesini kastettim. Ayrıca 'Bence bayram bugün' şeklindeki ifade İslam dünyasında Ramazan Bayramının ilk günü hakkındaki çelişki ile ifadelidir.

"GERÇEKTEN BİR PARALEL OLGUSU VARMIŞ"

…İçinde paralel kelimesinin geçtiği tweetlerle ilgili olarak herhangi bir adi suçtan soruşturma geçirenlerin bile kendi suçlarını kamufle etmek için paralel kelimesini sürekli dile getirmelerine yönelik bir eleştiriydi. Ancak şimdi öz eleştiri yaptığımda görüyorum ki adi suçlar dışında gerçekten bir paralel olgusu varmış.

Kanala kayyum atanması nedeniyle maruz kaldığım haksızlığa ilişkin olarak yaptığım başka paylaşımlar vardır. Ancak söz konusu paylaşımlar haksızlıktan ötürü duyduğum kızgınlık nedeniyle yapılan paylaşımlardır. Dikkat çekmek isterim ki hiçbir şekilde Fetullah Gülen'e ya da herhangi bir yapıya yönelik övücü paylaşımlarım olmamıştır. Benim daha sonra KHK ile kapatılan şirketlerde çalışmam tamamen kendi başvurularım sonucunda olmuştur.

…Evimde yapılan aramda çıkan Fetullah Gülen resmiyle herhangi bir bilgim yoktur. Hakkımda soruşturma olduğunu bilmeme rağmen ifade vermeye gitmememin sebebi duyduğum korkudur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüt üyeliğim yoktur." sözleri yer aldı.