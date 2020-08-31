E-kayıt nasıl yapılır? E-Devlet üniversite kayıt ekranı! Üniversite online kayıt yapma yolları

ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

- Başvuruda bulunabilmek için ilk olarak E-Devlet şifresine sahip olmak zorundadır. (Adaylar bu şifreyi PTT şubelerinden temin edebilirler.)

- Bu şifreyi edindikten sonra YÖK Üniversite Kayıt Sistemi linkine tıklayarak sisteme giriş yapabilecekler.

Tüm devlet üniversitelerine (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç) ve aşağıda listelenmiş vakıf üniversitelerine elektronik kayıt yapabilirsiniz.

Başkent Üniversitesi (Ankara), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Nevşehir), Kto Karatay Üniversitesi (Konya), Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul), Sanko Üniversitesi (Gaziantep), Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)

-Devlet üniversiteleri ve yukarıda yer alan vakıf üniversitelerinden birisinde eğitiminize devam edecekseniz, sayfada yer alan 'Devam Et' butonunu tıklamalısınız.

-Bu işlemin ardından karşınıza gelecek sayfada, "Aşağıdaki bilgilerde yanlışlık olması durumunda kayıt işlemini tamamlamadan üniversitenize başvurunuz." ve "Ekrandaki formu doldurup gönderdiğinizde işleminiz tamamlanacaktır." uyarılarına lütfen dikkat edip, başvurunuzu titizlikle devam ettiriniz.

-Yerleştiği Fakülte Adı, Girilen Bölüm Adı, Tercih Sırası, Yerleştiği Puan Türü, Cep Telefonu, E-Posta Adresi gibi bilgilerinizi kontrol ediniz. Bilgilerinizde bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız yukarıdaki uyarıda belirtildiği gibi üniversiteniz ile iletişime geçiniz.

-"Yukarıdaki bilgilerin tarafıma ait olduğunu ve herhangi bir yükseköğretim kurumda örgün eğitimde lisans ve önlisans programına kayıt olmadığımı (açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç) beyan ederim." başlığı altında yer alan kutucuğa onayladığınıza dair bir belirteç olarak "EVET" yazınız.

-"Sayfanın en altında yer alan üniversite duyurusu bildirimine dair bölümü görüp okuduysanız, yine o kutucuğa "EVET" yazınız ve 'Başvur' butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

-İşlem sonrası E-Kayıt belgeniz karşınıza gelecek. Artık belgenizi bilgisayarınıza indirebilir, çıktı olarak alabilirsiniz.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a )Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri