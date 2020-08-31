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    • 31.08.2020 19:22
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    Son dakika: Yıldırım-2 kapsamında 'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    , Yıldırım-2 kapsamında; Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde  İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Yıldırım-2 Cilo'da 2 terörist öldürüldü!

    , Yıldırım-2 kapsamında; Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
    Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; /Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü
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