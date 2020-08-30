Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıkladığı bilgiye göre, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.