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    • 30.08.2020 17:40
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    Son dakika: 'ta tespit edilen 4 'lı terörist hava harekatıyla etkisizleştirildi

    Son dakika haberi... MSB, "'ın kuzeyindeki bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    4 PKK'lı terörist artık yok

    Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıkladığı bilgiye göre, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Irak'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisizleştirildi
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