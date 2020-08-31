İçişleri Bakanlığı yurt genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen bir teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

İstanbul İl emniyet Müdürlüğü İstanbul'da olduğu tespit edilen Irak uyruklu terörist A.L.'nin kaldığı hücre evine operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan terörist dijital materyallerine el konularak gözaltına alındı.

ARAÇ KUNDAKLAYANA 50 DOLAR VERMİŞ

PKK terör örgütün talimatı doğrultusunda ilerleyen A.L.'nin örgüt üyelerine sansasyonel eylem yapmaları için çeşitli görüşmeler yaptığı tespit edildi. Emniyette dijital materyalleri incelenen teröristin cep telefonunda yaptığı bir takım görüşmelerde örgüt mensuplarına İstanbul'un çeşitli noktalarında araç kundaklamak için talimatlarda bulunduğu ortaya çıktı.

'ARAÇ KUNDAKLAYIP VİDEO ÇEKİN'

Yapılan incelemelerde teröristin Whatsapp görüşmeleri deşifre oldu. A.L.'nin örgüt üyelerine attığı mesajlarda araç kundaklayan kişilerden kısa bir video kaydı istediği aksi takdirde ödeme yapmayacağı dikkatlerden kaçmadı. Terörist emniyette alınan ifadesinin ardından İstanbul adliyesinde nöbet Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve PKK terör örgütü adına İstanbul'da orman yakma, araç-iş yeri kundaklama ve sansasyonel etki yaratacak eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen terörist çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu, şüpheli A.L., hakkında soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK / SABAH