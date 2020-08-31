Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.09.2020 02:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2020 02:20
    ABONE OL

    Son dakika: merkezli 30 ilde ’nün yapılanmasına operasyon

    Son dakika haberi... ve , 'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerinde bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

    Son dakika haberi... ve , 'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerinde bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 muvazzaf, 5 emekli, 1 istifa ederek ayrılan ve 65 ihraç edilmiş askeri personelin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri