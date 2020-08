FETÖ'nün Malezya'da bir dönem ülke imamlığı ile Florya'da örgütün büyük bölgeciliğini yapan kapatılan Selahaddin Eyyübi Üniversitesi genel sekreteri Yılmaz Sarı'nın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu Sarı, "Malezya da 4 yıl iş danışmanlığı yaptım. İşadamlarına iş buluyordum. Orada evim vardı. Singapur'da da kaldım. Sonra Türkiye'ye döndüm ve Selahaddin Eyyübi Üniversitesinde görev yaptım. Gizli haberleşme ağı By Lock'u kullanmadım. İbrahim Köklükaya'nın (Diyarbakır Mahrem imamı) tavsiyesi üzerine Diyarbakır'a geldim. FETÖ'cü değilim" iddiasında bulundu. Mahkeme, sanığın Trabzon nüfusuna kayıtlı olması nedeniyle By Lock programında 61 plakasını kullanarak kocsari61 kullanıcı adıyla aktif By Lock kullanıcısı olduğunu belirtti.

FETÖ'NÜN MALEZYADAKİ BİR NUMARALI İSMİDİR

Etkin pişmanlıktan yararlanan 8 FETÖ'cünün sanık Yılmaz Sarı ile ilgili mahkemede tanık olarak ifade verdikleri ifadeleri ise şöyle: "İl imamı İbrahim Köklükaya'nın İstanbul'dan getirttiği kendi ekibi içindeydi. Malezya'da ülke imamlığı, Florya'da büyük bölgecilik yaptı. Kendisi Malezya'dan tanıyorum. Oradaki örgüte ait kuruluşların genel müdürüydü. Cemaatin oradaki bir numaralı ismiydi. Her türlü karar alma yetkisi vardı. İzinleri kendisinden alıyorduk. Malezya'daki mali kararların alınmasından sorumluydu. Bir öğretmenin gelişi girişi tamamen ona bağlıydı. Ben Camerun'da öğretmen olarak çalışırken onun yetkilerinin ne kadar güçlü olduğunu biliyordum. FETÖ'nün bütün faaliyetlerinin en tepe isimlerindendir. Mustafa Kemal Paşa imamlığı yaptı. Diyarbakır'da bir dönem doktorlardan da sorumluydu. Sohbetlerde ve yapılacak her işin başlangıcında, 'Hoca efendi böyle istiyor, öyle yapalım' diye Fetullah Gülen'den paragraf açardı" dediler. 17/25 Aralık sonrası Bank Asya hesabında 2013 yılı Aralık ayında 35 bin lira bakiye bulunurken, bu rakamın periyodik artışlarla 2015 Mart ayında 344 bin liraya yükseldiği, hain darbe girişimi sonrası 15 Temmuz 2016'daki bakiyesinin ise sadece 6 TL olduğu tespit edildi. Yurtdışı çıkış kayıtları incelendiğinde de seyahat ettiği kişilerin FETÖ'den işlem gören kişiler oldukları belirlendi. Benim kullandığım By Lock listesinde ekliydi. Darbe girişimi sonrası Diyarbakır'ı terk etti."

12 YIL HAPİS TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme, sanığın örgütün gizli haberleşme ağı kullanıcısı olup, farklı tarihlerde mahrem imamlığını da yaptığını, teröristbaşı Gülen'in çağrısıyla Bank Asya hesabına yüklü miktarda para transferi yaptığı ve bu bakiyenin hain darbe girişimi sonrası Temmuz 2016'da 6 TL'ye kadar düştüğüne dikkat çekti.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçunun işlenmesi için şahsın illaki silah kullanılmasının gerekmediğine dikkat çeken mahkeme, sanığın örgütün silahlı olduğunu bildiği halde bu yapılanma içerisinde üst düzeyde faaliyet yürüttüğünü vurguladı. Sanığın sıkı irtibat içerisinde örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü için hakkında üst sınırdan 12 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Mahkeme, aldığı ceza miktarı karşısında, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağından dolayı kaçma şüphesi yüksek olduğundan tutukluluk halinin de devamına oy birliğiyle karar verdi.

Sabah/ Özgür Cebe