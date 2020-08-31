Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.08.2020 17:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2020 17:32
    ABONE OL

    'de u: 2 kişi tutuklandı

    'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik larda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yakalama kararı bulunan bir şüpheli tutuklandı.

    FETÖ operasyonu! Yakalananlar hakkında yeni gelişme

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Şubesi ekiplerince düzenlenen larda 3 kişi gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen 3 kişiden firari hükümlü ile hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri