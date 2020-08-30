CHP YÖNETİMİNDEN DAHA GÜÇLÜ
Son dönemde Genel Merkez ile sürekli ters düşen Muharrem İnce, CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunuyordu. CHP'nin 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, partisinden 8 puan yüksek oy almıştı. Öte yandan İnce, parti yönetiminin küstürdüğü isimlerle beraber çalışmalarını sürdürüyor.
OTOBÜSÜNÜ SÜSLEDİ
İnce, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacaklarını açıklamıştı. İnce'nin fotoğraflarıyla ve hareketinin adıyla süslenen otobüse takvim.com.tr ulaştı.