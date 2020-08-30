Terör örgütleriyle kol kola giren ve buna karşı çıkanları partiden uzaklaştıran Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine kazan kaldıran CHP'li Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başlattığı "1000 Günde Memleket Hareketi"nin ilk durağı Sivas olacak. İnce, 4 Eylül Cuma günü Sivas'a gidecek.