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    • 30.08.2020 19:15
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    Son dakika: Koca koronavirüs vaka tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi... Koca koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son tabloyu paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde." ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Koca 30 Ağustos vaka tablosunu paylaştı!

    Koca 29 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son tabloyu paylaştı.

    Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde.



    1027 KİŞİ İYİLEŞTİ
    Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu. Son 24 saatte 1027 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839 oldu.


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