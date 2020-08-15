Muharrem İnce konusunda bir süredir sessizliğini koruyan CHP yönetimi, önceki gün İnce'nin iddialarına karşılık vererek bu sessizliği bozmuştu. Şimdi de, Eylül ayında "Bin Günde Memleket" sloganıyla Anadolu'yu gezmeye hazırlanan İnce'ye yönelik "ilgisizlik politikası" başlatıldığı belirtildi.











CHP yönetimin teşkilatlara "İnce'ye kapıları kapatın, ilgi göstermeyin" talimatı verdiği ileri sürülüyor.







İHRAÇ EDİLMESİ KONUŞULUYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre, CHP kulislerinde Muharrem İnce'nin disipline sevk edilmesi ve ihraç edilmesi konuşuluyor. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdilik böyle bir mekanizmayı işletmeye sıcak bakmadığı, İnce'nin adımlarının takip edilmesi; ama ilgi gösterilmemesinden yana olduğu belirtiliyor.



