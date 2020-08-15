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    • 15.08.2020 08:37
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    'de 'ndan talimatı

    'nin "Bin Günde Memleket" hareketi, 'de bir "Küskünler Hareketi" olarak değerlendirilirken, İnce'nin kendisini CHP'den ihraç ettirerek mağdur rolünü oynamaya çalıştığı iddia ediliyor. İnce'nin bu çıkışıyla CHP ve İYİ Parti üzerinde baskı kurarak kendisini Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayı amaçladığı ileri sürülüyor. Bu nedenle CHP de İnce'ye karşı "ilgisizlik" politikasını devreye soktu.

    Bay Kemal'den İnce talimatı

    konusunda bir süredir sessizliğini koruyan yönetimi, önceki gün İnce'nin iddialarına karşılık vererek bu sessizliği bozmuştu. Şimdi de, Eylül ayında "Bin Günde Memleket" sloganıyla Anadolu'yu gezmeye hazırlanan İnce'ye yönelik "ilgisizlik politikası" başlatıldığı belirtildi.





    CHP yönetimin teşkilatlara "İnce'ye kapıları kapatın, ilgi göstermeyin" talimatı verdiği ileri sürülüyor.



    İHRAÇ EDİLMESİ KONUŞULUYOR
    Türkiye gazetesinin haberine göre, CHP kulislerinde Muharrem İnce'nin disipline sevk edilmesi ve ihraç edilmesi konuşuluyor. Ancak CHP Genel Başkanı 'nun şimdilik böyle bir mekanizmayı işletmeye sıcak bakmadığı, İnce'nin adımlarının takip edilmesi; ama ilgi gösterilmemesinden yana olduğu belirtiliyor.

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