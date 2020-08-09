CHP'de eski genel başkanlar bugün saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile "İnce krizi"ni görüşmek üzere bir araya gelecek. Daha önce 13 Ağustos Perşembe günü olarak kararlaştırılan görüşme, İnce'nin parti kuracağı iddiaları sonrası apar topar öne çekilerek bugüne alındı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bugün olan randevuda, eski genel başkanlardan Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın katılacağı öğrenildi. Altan Öymen'in daha önce perşembe olarak açıklanan görüşmenin öne çekilmesinin ardından programını ayarlayamadığı için görüşmeye katılmayacağı öğrenildi. Ancak Öymen'in perşembe günü Kılıçdaroğlu ile baş başa bir görüşme yapmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz gün "İnce'nin ayrılmasına da parti kurmasına da göz yumamayız" açıklaması yapan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ında görüşmeye davet edildiği ancak doktorların izin vermemesi nedeniyle katılamayacağı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Muharrem İnce ve parti içindeki arkadaşları tarafından olağanüstü kurultay için imza toplama aşamasında da eski genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve İnce ile görüşerek orta yolu bulmaya çalışmış ve bu girişimin ardından İnce ile Kılıçdaroğlu bir akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi.

İNCE'Yİ TEHDİT ETMEYEN KALMADI

Muharrem İnce'nin parti kurma hazırlığı yaptığının ortaya çıkmasının ardından CHP yandaşı birçok isim İnce'yi açık açık tehdit etti. CHP çevresi ve medyası İnce üzerinden derin bir korku pompalayarak krizin önüne geçmeye çalıştı.

Örneğin Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "bir bölen de sen olma" imalarıyla İnce'nin parti kurmasının doğru olmadığını belirtirken; bu işe en başından beri karşı olan Şirin Payzın da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla İnce'ye yüklendi.

Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstererek partiden gönderme planını devreye sokan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini henüz korurken, CHP'nin İl Gençlik Kolları'na İnce'yi "hain" ilan eden açıklamalar yaptırıyor.