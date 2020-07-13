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    • 13.07.2020 22:37
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    Yine yine israf! CHP'li belediye başkanlarının yemek bedeli dudak uçuklattı!

    Yerel seçimler öncesinde israf söylemini dilinden düşürmeyen ’liler israflar ile yeniden gündemde. Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir araya geldiği ve CHP’li ’nun ev sahipliği yaptığı çalıştayda kişi başı yemek masrafının 6 bin 395 bin lira olduğu ortaya çıktı. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...

    Yine CHP yine israf

    'nde israf olduğunu iddia eden 'lilerin görülmemiş israflara imza atmaları dikkat çekiyor.

    Büyükşehir'de araç israfı olduğunu iddia eden CHP'li , göreve gelir gelmez kiralık araç ihalelerini peş peşe sıralayıp seçim öncesi tutumu ile çelişmişti.

    319 BİN 780 LİRALIK YEMEK
    İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelişi ardından ilginç bir israfa daha imza atıldığı ortaya çıktı.

    Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katıldığı bir çalıştay düzenlenmişti. Çalıştaya toplam 50 kişi katılmıştı.

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde 29 Ağustos 2019'da yapılan çalıştayda yemek masrafının 319 bin 780 lira olduğu anlaşıldı.

    Kişi başı yemek masrafının ise 6 bin 395 bin lira olduğu ortaya çıktı.

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