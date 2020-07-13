İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf olduğunu iddia eden CHP'lilerin görülmemiş israflara imza atmaları dikkat çekiyor.

Büyükşehir'de araç israfı olduğunu iddia eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez kiralık araç ihalelerini peş peşe sıralayıp seçim öncesi tutumu ile çelişmişti.

319 BİN 780 LİRALIK YEMEK

İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelişi ardından ilginç bir israfa daha imza atıldığı ortaya çıktı.

Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katıldığı bir çalıştay düzenlenmişti. Çalıştaya toplam 50 kişi katılmıştı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde 29 Ağustos 2019'da yapılan çalıştayda yemek masrafının 319 bin 780 lira olduğu anlaşıldı.

Kişi başı yemek masrafının ise 6 bin 395 bin lira olduğu ortaya çıktı.