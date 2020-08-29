24 yaşında olan Miss Turkey 2017 finalisti Özge Türkyılmaz, İstanbul'da dünyaya geldi. Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı 3.sınıf öğrencisi olan Özge Türkyılmaz Miss Turkey yarışmasının finalistleri arasına kalarak adından söz ettirdi.

TÜRKYILMAZ'DAN HASAN AKGÜN'E TEŞEKKÜR

Özge Türkyılmaz; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü ikinci öğretmeni olarak gördüğünü belirterek, "Her zaman söylediğim gibi 22 yaşında bir genç kıza güvenip çok ama çok güzel bir yol gösterdiniz, inanıp desteğinizi esirgemeden meclis üyesi adayı yaptınız ve benim bu yolda çok ama çok iyi bir öğretmenim oldunuz. Allah size sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel seneler versin bana bu yolda öğreteceğiniz o kadar çok şey var ki. İyi ki başkanımsınız. Başkanımızsınız. Başkan Hasan Akgün" ifadelerini kullandı.