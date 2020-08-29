Özge Türkyılmaz kimdir? İBB'de torpille işe girdiği gündeme oturan Özge Türkyılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Türkyılmaz ne mezunu? CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen Türkyılmaz'ın İBB'de kariyer danışmanı olarak görevlendirilmesi tartışmalara yol açtı.
ÖZGE TÜRKYILMAZ KİMDİR?
Özge Türkyılmaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını duyurdu ve "Güzel odamdan günaydın" ifadelerini kullandı. Özge Türkyılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter ve Instagram'daki kişisel hesaplarını kapattı.
24 yaşında olan Miss Turkey 2017 finalisti Özge Türkyılmaz, İstanbul'da dünyaya geldi. Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı 3.sınıf öğrencisi olan Özge Türkyılmaz Miss Turkey yarışmasının finalistleri arasına kalarak adından söz ettirdi.
TÜRKYILMAZ'DAN HASAN AKGÜN'E TEŞEKKÜR
Özge Türkyılmaz; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü ikinci öğretmeni olarak gördüğünü belirterek, "Her zaman söylediğim gibi 22 yaşında bir genç kıza güvenip çok ama çok güzel bir yol gösterdiniz, inanıp desteğinizi esirgemeden meclis üyesi adayı yaptınız ve benim bu yolda çok ama çok iyi bir öğretmenim oldunuz. Allah size sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel seneler versin bana bu yolda öğreteceğiniz o kadar çok şey var ki. İyi ki başkanımsınız. Başkanımızsınız. Başkan Hasan Akgün" ifadelerini kullandı.
EKREM İMAMOĞLU VE DİLEK İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Özge Türkyılmaz; Facebook hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve "Bu önemli günde bana verdiğiniz tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim başkanım" ifadelerini kullandı.