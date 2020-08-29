Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün #AşureGünü
Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve #AşureGünü mübarek olsun.
Bugün bir de #HüzünGünü...
Muharrem ayının 10. gününde, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve #Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum."
Bugün #AşureGünü— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 29, 2020
Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve #AşureGünü mübarek olsun.
Bugün bir de #HüzünGünü...
Muharrem ayının 10. gününde, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve #Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum.