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    • 29.08.2020 16:35
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    Son dakika: 'tan ve Aşure Günü mesajı

    Son dakika haberi... , sosyal medya hesabından ve Aşure Günü'ne dair paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'tan anlamlı mesaj

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün #AşureGünü

    Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve #AşureGünü mübarek olsun.

    Bugün bir de #HüzünGünü...

    Muharrem ayının 10. gününde, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve #Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum."



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    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Muharrem Ayı ve Aşure Günü mesajı
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